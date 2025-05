Vonovia SE: Starkes Quartal 2025 – Wachstumspläne und neue CEO-Strategie!

Die Vonovia SE, Europas führendes Wohnungsunternehmen, hat einen starken Start ins Jahr 2025 hingelegt, was sich in den positiven Quartalszahlen widerspiegelt. Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro eingestuft, während das Analysehaus Jefferies eine "Hold"-Einstufung mit einem Kursziel von 28 Euro beibehält. Die Ergebnisse beider Institutionen zeigen, dass Vonovia über defensive operative Qualitäten verfügt, die in einem herausfordernden Marktumfeld von Bedeutung sind.

Im ersten Quartal 2025 verzeichnete Vonovia ein Adjusted EBITDA von 698,5 Millionen Euro, was einem Anstieg von 15,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders die Non-Rental-Segmente trugen zu diesem Wachstum bei. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 und strebt ein Adjusted EBITDA zwischen 2,70 und 2,80 Milliarden Euro an. Zudem plant Vonovia, die Investitionen in Modernisierungen und Neubauten auf rund 1,2 Milliarden Euro zu erhöhen.