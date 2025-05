GFT Technologies: Aktienrückkauf und starkes Umsatzwachstum im Q1 2025!

GFT Technologies SE hat am 5. Mai 2025 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Im Zeitraum vom 28. April bis 2. Mai 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 72.990 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 24,39 Euro pro Aktie, was einem Gesamtvolumen von rund 1,78 Millionen Euro entspricht. Dies ist Teil eines umfassenderen Rückkaufprogramms, das am 14. April 2025 gestartet wurde und bis zum 14. Oktober 2025 laufen soll, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Hauptversammlung. Insgesamt wurden seit Beginn des Programms 107.930 Aktien zurückgekauft.

Parallel dazu berichtete GFT am 8. Mai 2025 über ein solides Umsatzwachstum im ersten Quartal 2025. Der Konzernumsatz stieg um 4 Prozent auf 221,91 Millionen Euro, angetrieben durch ein starkes Wachstum im Versicherungssektor (+24 Prozent) und stabilen Ergebnissen im Bankensektor. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum in Nord- und Südamerika sowie im Asien-Pazifik-Raum, während die Umsätze in Großbritannien um 20 Prozent zurückgingen. GFT konnte zudem einen Anstieg des Auftragsbestands um 14 Prozent verzeichnen.