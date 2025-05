Revolutionäre DC-Schnellladelösung: Amperfied Dynamic DC für Elektrofahrzeuge!

Die Amperfied GmbH, ein Tochterunternehmen der Heidelberger Druckmaschinen AG, hat eine neue DC-Schnellladelösung namens Amperfied Dynamic DC vorgestellt, die auf der Fachmesse Power2Drive 2025 in München präsentiert wird. Diese modulare Lösung zielt darauf ab, den steigenden Bedarf an Ladeinfrastruktur für Ladeparks, Logistikdepots und Speditionsflotten zu decken. Die innovative Technik bietet eine dynamische Leistungsverteilung und hohe Verfügbarkeit, um den Anforderungen von Ladeinfrastrukturbetreibern gerecht zu werden.

Die Amperfied Dynamic DC besteht aus einer zentralen Leistungseinheit, die die Ladeleistung intelligent an bis zu sechs angeschlossene Dispenser verteilt. Diese modulare Technik ermöglicht eine flexible Konfiguration, sodass Betreiber zwischen maximaler Ladepunktanzahl oder höchster Einzelleistung wählen können. Zudem sorgt ein 15,6-Zoll-Touchdisplay für eine intuitive Bedienung.

Ein weiteres zentrales Merkmal ist die intelligente Software, die auf dem Open-Source-Framework EVerest basiert. Diese Software ermöglicht Funktionen wie Predictive Maintenance und Monitoring, um Ausfälle frühzeitig zu erkennen und Wartungsmaßnahmen proaktiv zu steuern. Dadurch wird die Verfügbarkeit der Ladepunkte maximiert.

Der Markt für Elektrofahrzeuge wächst rasant, und die Nachfrage nach DC-Schnellladelösungen wird voraussichtlich weiter steigen. Prognosen zeigen, dass bis 2030 in Deutschland bis zu 680.000 öffentliche Ladepunkte benötigt werden, um der steigenden Zahl an Elektrofahrzeugen gerecht zu werden. Die Amperfied Dynamic DC-Lösung ist darauf ausgelegt, diese Anforderungen zu erfüllen und wird ab 2026 in der DACH-Region verfügbar sein.

Mit dieser neuen Produktlinie strebt HEIDELBERG an, sich als führender Anbieter von Ladelösungen in Europa zu positionieren, wobei der Fokus auf maximaler Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Ladeinfrastruktur liegt.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 1,399EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.