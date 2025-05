Hugo Boss: Umsatzrückgang, aber Aktie steigt – Analysten optimistisch!

Der Modekonzern Hugo Boss hat im ersten Quartal 2023 einen Umsatzrückgang von zwei Prozent auf 999 Millionen Euro verzeichnet, was auf ein zunehmend unsicheres Konsumumfeld zurückzuführen ist. Dies wurde insbesondere durch die schwache Verbraucherstimmung in China und eine verhaltene Nachfrage in den USA, sowohl von lokalen Konsumenten als auch internationalen Touristen, beeinflusst. Trotz des Umsatzrückgangs blieb die Bruttomarge mit 61,4 Prozent stabil, während das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 12 Prozent auf 61 Millionen Euro sank. Diese Zahlen fielen jedoch besser aus als von Analysten erwartet.

Konzernchef Daniel Grieder betonte, dass Hugo Boss sich auf Faktoren konzentriert hat, die aktiv beeinflusst werden können. Dazu gehören Initiativen zur Stärkung der Marke, Einsparungen und eine verbesserte globale Beschaffung, die zur Steigerung der Produktivität beigetragen haben. Die Unsicherheiten im makroökonomischen Umfeld haben das Konsumklima und die Branche insgesamt belastet. Dennoch stieg die Aktie von Hugo Boss am Morgen um fast zehn Prozent, bevor sie einen Teil der Gewinne wieder abgab, was sie jedoch immer noch an die Spitze der Gewinnerliste im MDax brachte.