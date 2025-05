Amadeus Fire AG: Umsatzrückgang trotz optimistischer Prognosen für 2025!

Die Amadeus Fire AG, ein führender Personaldienstleister in Deutschland, hat im ersten Quartal 2025 einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis verzeichnet. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) fiel um etwa 70 Prozent auf 4,3 Millionen Euro, während der Umsatz um 14,5 Prozent auf 98,2 Millionen Euro zurückging. Diese Entwicklung wird auf ein herausforderndes Marktumfeld und hohe Unsicherheiten unter den Marktteilnehmern zurückgeführt, die die deutsche Wirtschaft belasten.

Der Vorstand des Unternehmens hält trotz der negativen Entwicklungen an seiner Prognose fest und erwartet für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz zwischen 387 und 417 Millionen Euro sowie ein operatives EBITA von 36 bis 44 Millionen Euro. Die schwache Nachfrage nach neuen Arbeitskräften wird als Hauptursache für die Rückgänge identifiziert. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Arbeitnehmerüberlassung sank im Januar 2025 um 12 Prozent, was die Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt widerspiegelt.