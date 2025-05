Klöckner & Co: Starkes Q1 2025 – Optimismus für die Zukunft!

Trotz eines negativen Konzernergebnisses von -28 Millionen Euro, das sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert hat, bleibt das Unternehmen auf Kurs. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag bei -118 Millionen Euro, was eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahresquartal darstellt. Das Eigenkapital sank auf 1.592 Millionen Euro, was zu einer Eigenkapitalquote von 45,6 % führte.

Klöckner & Co SE hat solide in das Geschäftsjahr 2025 gestartet und zeigt sich optimistisch für das zweite Quartal. Im ersten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Absatz von 1,2 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 2,7 % im Vergleich zum Vorjahresquartal und 13,9 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Der Umsatz belief sich auf 1,7 Milliarden Euro, was leicht unter dem Vorjahresniveau liegt, bedingt durch niedrigere Stahlpreise. Das operative Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten betrug 42 Millionen Euro, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorquartal darstellt.

Die Unternehmensstrategie wird konsequent umgesetzt. Der Verkauf der brasilianischen Tochtergesellschaft Kloeckner Metals Brasil wurde erfolgreich abgeschlossen, um sich auf das höherwertige Geschäft in Nordamerika und der DACH-Region zu konzentrieren. Zudem wurden Übernahmen in Deutschland und den USA getätigt, um das Angebot als Technologiepartner in zukunftsstarken Branchen zu erweitern. Für das zweite Quartal 2025 wird ein EBITDA von 60 bis 90 Millionen Euro erwartet, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorquartal und Vorjahresquartal darstellt.

Vorstandschef Guido Kerkhoff betont die positive Marktentwicklung, insbesondere in Nordamerika, und die strategische Fokussierung auf die Kernmärkte. Klöckner & Co strebt an, bis 2030 das führende Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika und Europa zu werden. Ziel ist es, die Profitabilität zu steigern und die Abhängigkeit von der Stahlpreisentwicklung zu reduzieren. Das Unternehmen plant, ein normalisiertes EBITDA im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich zu erreichen und eine EBITDA-Marge von über 5 % anzustreben.

Insgesamt zeigt Klöckner & Co eine positive Entwicklung und setzt auf nachhaltiges Wachstum, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 6,685EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.