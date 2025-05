Qiagen überrascht mit starken Quartalszahlen und plant Dividende!

Im ersten Quartal konnte Qiagen bereits einen Umsatz von 483 Millionen Dollar erzielen, was einem Anstieg von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 Dollar, was ebenfalls über den eigenen Erwartungen lag. Der Gewinn stieg um 12,5 Prozent auf knapp 91 Millionen Dollar. Konzernchef Thierry Bernard betonte die strenge Finanzdisziplin des Unternehmens, die es Qiagen ermöglicht hat, wichtige Investitionen zu tätigen und Effizienzgewinne zu realisieren. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich um 4,1 Prozentpunkte auf 29,8 Prozent, mit dem Ziel, im Gesamtjahr über 30 Prozent zu erreichen.

Für das Gesamtjahr plant Qiagen, das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 2,35 Dollar zu steigern, wobei währungsbedingte Effekte nicht berücksichtigt werden. Der Umsatz soll währungsbereinigt um rund 4 Prozent wachsen, wobei auch die Auswirkungen von Einfuhrzöllen zwischen den USA und China in die Planung einfließen.

Zusätzlich zu den positiven Geschäftszahlen plant Qiagen, seinen Aktionären erstmals eine Dividende zu zahlen und einen synthetischen Aktienrückkauf von bis zu 500 Millionen Dollar durchzuführen. Diese Maßnahmen sollen die Kapitalallokationsstrategie des Unternehmens erweitern und die Aktionärsrendite steigern. Die Hauptversammlung am 26. Juni wird über die Dividendenausschüttung von 25 US-Cent pro Stammaktie abstimmen, was insgesamt etwa 54 Millionen Dollar ausmacht. Qiagen strebt an, bis Ende 2028 mindestens 1 Milliarde Dollar an seine Aktionäre auszuschütten.

Die Qiagen NV Registered Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 38,21EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.