Intesa Sanpaolo überrascht mit Rekordgewinnen – Markt reagiert enttäuscht!

Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo hat zu Beginn des Jahres 2023 überraschend hohe Gewinne erzielt. Trotz eines Rückgangs des Zinsüberschusses, bedingt durch gesunkene Leitzinsen in der Eurozone, stiegen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Der Gewinn der Bank erhöhte sich um 14 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, was die Erwartungen übertraf. Bankchef Carlo Messina äußerte sich optimistisch und bestätigte das Ziel, den Gewinn im laufenden Jahr auf über 9 Milliarden Euro zu steigern.

Trotz dieser positiven Nachrichten reagierte der Aktienmarkt negativ auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen. Der Kurs der Bank fiel zunächst um bis zu 2,5 Prozent, konnte jedoch im Laufe des Tages das Minus auf 1,2 Prozent reduzieren. Analysten hatten zwar mit einem Anstieg der Erträge und des Gewinns gerechnet, doch die Marktreaktion deutete auf eine gewisse Enttäuschung hin.