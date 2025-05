HENSOLDT AG: Rekordaufträge und starkes Umsatzwachstum im Q1 2025!

Die HENSOLDT AG hat im ersten Quartal 2025 ein starkes Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz verzeichnet. Der Auftragseingang stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6 % auf 701 Millionen Euro, was auf erfolgreiche Vertragserweiterungen, insbesondere für Eurofighter Mk1-Radare, zurückzuführen ist. Der Auftragsbestand erreichte mit 6,929 Milliarden Euro einen neuen Rekord, was einem Anstieg von 4,3 % gegenüber dem Jahresende 2024 und 18 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

CEO Oliver Dörre betonte, dass die geopolitischen Spannungen, insbesondere der Krieg in der Ukraine und Konflikte im Nahen Osten, die Verteidigungsausgaben in Europa ankurbeln. HENSOLDT hat in den letzten Jahren in die Digitalisierung und Vernetzung seiner Produkte sowie in die Absicherung der Lieferketten investiert, um eine bedeutende Rolle in zukünftigen Beschaffungsprogrammen zu spielen. Dörre erhöhte die Umsatzprognose für 2030 von 5 Milliarden auf bis zu 6 Milliarden Euro.

CFO Christian Ladurner hob hervor, dass das Unternehmen in einem dynamischen politischen und wirtschaftlichen Umfeld robust gewachsen ist. Der Rekordauftragseingang bietet eine hervorragende Sichtbarkeit für die zukünftige Geschäftsentwicklung. HENSOLDT bestätigt seine Prognose für 2025 mit einem erwarteten Umsatz von 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro und einer bereinigten EBITDA-Marge von etwa 18 %.

Im Optronics-Segment konnte der Umsatz um 34 % gesteigert werden, während das Sensors-Segment sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz zulegte. Eine vorübergehende Verringerung des bereinigten EBITDA im Sensors-Segment ist auf die Inbetriebnahme eines neuen Logistikzentrums zurückzuführen, das langfristig Effizienzgewinne verspricht.

Im April 2025 hat HENSOLDT erfolgreich eine Neuausrichtung seiner Finanzierungsstruktur abgeschlossen, was die finanzielle Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit des Unternehmens stärkt. Trotz eines Nettoverlusts von 30 Millionen Euro im ersten Quartal bleibt das Unternehmen optimistisch und sieht sich auf Kurs, die gesetzten Ziele zu erreichen.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 69,83EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.