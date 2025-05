Stabilus SE: Quartalsbericht sorgt für gemischte Reaktionen bei Anlegern!

Die Stabilus SE, ein führender Anbieter von Gasdruckfedern, hat am Montag ihren Quartalsbericht veröffentlicht, der bei Anlegern gemischte Reaktionen hervorrief. Zu Beginn des Xetra-Handels fielen die Aktien um bis zu 2,8 Prozent, konnten jedoch teilweise wieder ins Plus drehen, bevor sie letztlich um 0,4 Prozent nachgaben. Analysten stellten fest, dass die veröffentlichten Zahlen leicht unter den Markterwartungen lagen. Insbesondere der Umsatz und der bereinigte operative Gewinn schrumpften, wenn man eine Übernahme herausrechnet. Der JPMorgan-Analyst Akshat Kacker merkte an, dass die erste Jahreshälfte von Preisdruck in China geprägt war.

Ein zentrales Thema war der Ausblick des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf mögliche Auswirkungen von US-Zöllen. Stabilus bestätigte seine Jahresprognose und erwartet in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres einen Aufholeffekt, was von einem Händler als ermutigend bewertet wurde. Kacker und sein Kollege von Warburg Research, Marc-René Tonn, halten an ihren positiven Einschätzungen der Stabilus-Aktie fest. Tonn hob hervor, dass das vergangene Quartal eine gewisse Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld zeige. Die im ersten Halbjahr erzielte Marge von 11,4 Prozent liege im Zielbereich des Unternehmens und sei ein positives Signal für die zweite Jahreshälfte.