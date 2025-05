Jungheinrichs ehrgeizige Pläne: 10 Milliarden Euro Umsatz bis 2030!

Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich hat ambitionierte Wachstumsziele bis zum Jahr 2030 formuliert. Das Unternehmen plant, den Umsatz aus eigener Kraft auf 10 Milliarden Euro zu steigern und eine operative Marge von 10 Prozent vor Zinsen und Steuern (EBIT) zu erreichen. Um diese Ziele zu realisieren, setzt Jungheinrich auf eine Kombination aus organischem Wachstum und strategischen Akquisitionen, insbesondere in den Wachstumsmärkten Nordamerika und Asien-Pazifik. Diese Expansion soll zusätzlich einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro außerhalb Europas generieren.

Trotz dieser optimistischen Pläne sieht sich Jungheinrich derzeit mit Herausforderungen konfrontiert. Die Nachfrage nach Flurförderzeugen in Europa bleibt schleppend, was sich negativ auf den Auftragseingang, den Umsatz und das operative Ergebnis auswirkt. Im ersten Quartal des Jahres stieg der Auftragseingang um 1,7 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, während der Umsatz um 2,4 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zulegte. Das EBIT betrug 104,5 Millionen Euro, was einer operativen Marge von 8,0 Prozent entspricht. Nach Steuern erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 68,9 Millionen Euro, was einem Anstieg von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.