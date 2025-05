Prof. Dr. Ingrid De Wolf verstärkt PVA TePla: Neue Chancen in der Halbleiterindustrie!

Die PVA TePla AG hat am 6. Mai 2025 bekannt gegeben, dass Prof. Dr. Ingrid De Wolf in den Aufsichtsrat berufen wurde. Mit dieser Entscheidung wird die technologische Expertise des Gremiums erheblich erweitert. Prof. De Wolf ist eine international anerkannte Forscherin im Bereich Metrologie und Fellow am belgischen Forschungsinstitut imec, das zu den führenden Innovationszentren für Mikro- und Nanotechnologien zählt. Ihre umfassenden Kenntnisse über den Markt und die Akteure in der Halbleiterindustrie werden als wertvoll erachtet, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und zu erschließen.

Prof. De Wolf hat seit ihrer Promotion im Jahr 1989 am imec gearbeitet und dort bedeutende Forschungsleistungen in der Halbleiterindustrie erbracht. Ihre Spezialisierungen umfassen die Qualitätsprüfung in der 3D-Technologie, mikroelektromechanische Systeme (MEMS) und Chip Packaging. Sie hat zahlreiche neue Forschungsthemen initiiert und ist regelmäßig an europäischen Projekten sowie an Kooperationen mit der Halbleiterindustrie beteiligt. Zudem ist sie seit 2012 Professorin an der Katholischen Universität Leuven, wo sie auch als Programmdirektorin des Masterstudiengangs „Nanoscience, Nanotechnology, and Nanoengineering“ tätig war.

Die Berufung von Prof. De Wolf ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung des Aufsichtsrats, die nach dem Ausscheiden von Alexander von Witzleben und Prof. Dr. Markus Thoma im Jahr 2024 fortgesetzt wird. Die PVA TePla AG plant, durch die Erweiterung des Aufsichtsrats und die Einbringung neuer Kompetenzen die Qualifizierung ihrer Metrologiesysteme bei großen Akteuren der Halbleiterindustrie, insbesondere im asiatischen Raum, voranzutreiben.

Zusätzlich wurde im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben, dass PVA TePla zwischen dem 28. April und dem 2. Mai 2025 insgesamt 23.125 Aktien zurückgekauft hat. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens, den Wert für die Aktionäre zu steigern.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 16,51EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.