Alzchem Group: Umsatzrückgang, aber starke Chancen im Specialty-Chemicals-Segment!

Die Alzchem Group AG hat am 5. Mai 2025 ihren Quartalsbericht für das erste Quartal 2025 veröffentlicht, der eine heterogene Entwicklung der beiden Geschäftssegmente zeigt. Im Segment Specialty Chemicals stiegen die Erlöse um 1,7 % im Vergleich zum Vorjahr auf 94,5 Millionen Euro, was auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach Kreatin und eine positive Entwicklung im Bereich der Kundensynthese zurückzuführen ist. Das EBITDA in diesem Segment wuchs überproportional um 14,8 % auf 26 Millionen Euro. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment Basics & Intermediates einen Rückgang der Erlöse um 13,5 % auf 42,6 Millionen Euro, was auf einen Nachfragerückgang aus der Stahlindustrie zurückzuführen ist. Insgesamt sank der Konzernumsatz um 3,6 % auf 142,1 Millionen Euro, während das EBITDA um knapp 10 % auf 27,4 Millionen Euro anstieg, was eine Margensteigerung auf 18,9 % bedeutet.

Die Unternehmensführung bestätigte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von etwa 580 Millionen Euro und ein EBITDA von rund 113 Millionen Euro, wobei ein stärkeres zweites Halbjahr erwartet wird. Positiv hervorzuheben ist der Baustart zur Verdopplung der Kapazitäten für Nitroguanidin, der mit Kundenanzahlungen von 39,5 Millionen Euro einherging. Trotz der Herausforderungen durch die US-Zollpolitik sieht Alzchem Chancen im US-Markt, insbesondere durch hohe Zölle auf chinesische Anbieter.

Analysten von Montega AG haben ihre Empfehlung für die Alzchem-Aktien von „Kaufen“ auf „Halten“ herabgestuft und das Kursziel von 86 Euro auf 105 Euro angehoben. Sie betonen, dass die Produktbereiche im Specialty-Segment, die weitgehend konjunkturunabhängig sind, sowie das wachsende NQ-Geschäft Alzchem in einen beständigen Wandel zum Spezialchemie-Unternehmen führen.

Im Gegensatz dazu hat Sphene Capital AG das Kursziel für Alzchem von 89,90 Euro auf 133 Euro angehoben und das „Buy“-Rating beibehalten. Die Analysten sehen weiterhin robustes Gewinnwachstum, da die Ertragsentwicklung stark von der Verschiebung des Umsatzmix in das hochmargige Specialty-Chemicals-Segment profitiert.

Insgesamt zeigt die Alzchem Group AG eine positive Entwicklung in ihrem Kerngeschäft, trotz konjunktureller Herausforderungen, und bleibt ein interessanter Akteur im Bereich der Spezialchemie.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 125,3EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.