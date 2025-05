Leifheit AG: Erfolgreicher Aktienrückkauf trotz Umsatzrückgang im Q1 2025! Die Leifheit Aktiengesellschaft hat am 5. Mai 2025 die 49. Zwischenmeldung und Schlussmeldung ihres Aktienrückkaufprogramms 2024 veröffentlicht. Dieses Programm, das am 14. Mai 2024 begann und am 30. April 2025 planmäßig endete, umfasste den …