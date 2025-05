Eurokurs im Auf und Ab: Geopolitik und Zinsen beeinflussen den Handel!

Der Eurokurs hat in der vergangenen Woche Schwankungen erlebt, die durch geopolitische und wirtschaftliche Faktoren beeinflusst wurden. Am Montag notierte die europäische Gemeinschaftswährung im US-Handel bei 1,1314 US-Dollar, nachdem sie im späten europäischen Geschäft einen leichten Anstieg verzeichnet hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1343 Dollar fest. Der US-Dollar litt unter der unberechenbaren Zollpolitik von Präsident Donald Trump, der die Einführung von Importzöllen auf im Ausland produzierte Filme ankündigte, was zu weiterer Unsicherheit auf den Märkten führte.

Zu Beginn der Woche zeigte der Euro eine stabile Entwicklung und wurde am Montagvormittag bei 1,1326 US-Dollar gehandelt. Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wiesen darauf hin, dass Stimmungsindikatoren wie das Sentix-Investorenvertrauen und der ISM-Einkaufsmanagerindex entscheidend für die Marktentwicklung sein könnten. Insbesondere nach der Ankündigung hoher Zölle auf EU-Waren wurde eine Erholung des Sentix-Barometers erwartet.

Am Dienstag stieg der Eurokurs auf 1,1370 US-Dollar, während die EZB den Referenzkurs auf 1,1325 Dollar festlegte. Diese Bewegung deutete auf eine gewisse Stabilität hin, obwohl der Markt insgesamt verhalten blieb. Die technische Analyse zeigt, dass der Eurokurs in der laufenden Woche unter Druck stehen könnte, insbesondere wenn das Vorwochentief von 1,1266 Dollar unterschritten wird. In diesem Fall könnte der Kurs in Richtung der 1,12er-Marke fallen.

Für die kommenden Tage wird eine mögliche Tagesspanne zwischen 1,1220 und 1,1310 Dollar prognostiziert, wobei eine Erholung in Richtung der 1,14er-Marke möglich ist, sofern der Euro stabil bleibt. Die Widerstände liegen bei 1,1425 und 1,1494, während die Unterstützungen bei 1,1266 und 1,1214 zu finden sind. Die Marktteilnehmer werden weiterhin die Entwicklungen in der US-Politik und die geldpolitischen Entscheidungen der Fed genau beobachten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 1,130USD auf Forex (08. Mai 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.