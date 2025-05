VW-Dieselskandal: Freispruch für Ex-Manager gefordert – Prozess spitzt sich zu!

Im laufenden Strafprozess zur VW-Dieselaffäre haben die Verteidiger eines ehemaligen Managers einen Freispruch für ihren Mandanten gefordert. Der Prozess findet am Landgericht Braunschweig statt und betrifft insgesamt vier frühere Manager und Ingenieure des Volkswagen-Konzerns. Die Staatsanwaltschaft hat für den 59-jährigen Angeklagten eine Haftstrafe von vier Jahren gefordert. Die Verteidigung kritisierte die Argumentation der Anklage scharf und bezeichnete diese als zynisch und teils unsinnig. Ein Anwalt der Verteidigung erklärte, dass die Vorwürfe nicht verifiziert werden könnten und kündigte an, dass die Plädoyers für ihren Mandanten mehrere Stunden in Anspruch nehmen würden.

Die Angeklagten stehen seit September 2021 vor Gericht, und die Staatsanwaltschaft sieht sie als schuldig des Betrugs an. In einem mehr als vierstündigen Abschlussplädoyer forderten die Strafverfolger eine Haftstrafe zwischen vier Jahren und zwei Jahren auf Bewährung. Der Skandal, der als "Dieselgate" bekannt wurde, brach 2015 aus, als bekannt wurde, dass VW ein Täuschungsprogramm eingesetzt hatte, um Abgastests zu manipulieren. Dieses Programm erkannte Testbedingungen und aktivierte nur dann die volle Reinigung der Emissionen.