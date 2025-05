Zalando glänzt im Q1 2025: Rekordkunden und Umsatzwachstum trotz Streik!

Zalando hat einen erfolgreichen Start ins Geschäftsjahr 2025 hingelegt, unterstützt durch einen starken Saisonschlussverkauf und einen positiven Beginn der Frühjahrs-/Sommersaison. Das Unternehmen vermeldete am Dienstag in Berlin, dass die Zahl der aktiven Kunden auf einen Rekordwert von 52,4 Millionen gestiegen ist, was einen Anstieg von 2,9 Millionen im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Der Umsatz im ersten Quartal wuchs um 7,9 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro, während das Bruttowarenvolumen (GMV) um 6,5 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro anstieg. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich signifikant von 28,3 Millionen Euro auf 46,7 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 1,9 Prozent entspricht.

Zalando verfolgt eine klare Strategie, um sein paneuropäisches E-Commerce-Ökosystem für Mode und Lifestyle auszubauen. Im Business-to-Consumer (B2C)-Bereich trugen das verbesserte Bonusprogramm sowie die Erweiterung des Lifestyle-Angebots zur Umsatzsteigerung bei. Das Unternehmen plant, die Mehrheit seiner Kunden langfristig für das Bonusprogramm zu gewinnen, um die Bestellzahlen und den Umsatz zu erhöhen. Im Business-to-Business (B2B)-Bereich verzeichnete Zalando ein Umsatzwachstum von 11,6 Prozent, insbesondere durch das ZEOS Fulfilment, das Marken und Einzelhändler bei ihren E-Commerce-Transaktionen unterstützt.