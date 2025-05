Siemens Aktienrückkauf: 11 Millionen Aktien und neue Stimmrechtsanteile!

Am 5. Mai 2025 veröffentlichte die Siemens Aktiengesellschaft eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm, das am 12. Februar 2024 gestartet wurde. Im Zeitraum vom 28. April bis 4. Mai 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 275.109 eigene Aktien. Die einzelnen Rückkäufe fanden an verschiedenen Tagen statt, wobei das aggregierte Volumen und der gewichtete Durchschnittskurs im Xetra-Handel dokumentiert wurden. So wurden am 28. April 71.782 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 206,62 Euro erworben, gefolgt von 71.435 Aktien am 29. April zu 203,09 Euro, 73.215 Aktien am 30. April zu 202,61 Euro und 58.677 Aktien am 2. Mai zu 207,28 Euro.

Insgesamt hat Siemens seit Beginn des Rückkaufprogramms bis zum 4. Mai 2025 bereits 11.064.542 Aktien zurückgekauft. Diese Transaktionen erfolgen ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine beauftragte Bank. Die vollständigen Details zu den Rückkäufen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.