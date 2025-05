Rational AG: Umsatzplus und Dividende – Erfolgreiches Q1 2025 im Fokus!

Die Rational AG hat am 6. Mai 2025 die Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht und dabei einen Umsatz von 295,3 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. CEO Dr. Peter Stadelmann betont, dass der Fokus auf den Kundennutzen in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zu diesem Erfolg beigetragen hat. Besonders stark war das Wachstum in Nordamerika mit einem Plus von 11 Prozent, während Europa (ohne Deutschland) um 7 Prozent zulegte. In Deutschland stiegen die Umsatzerlöse um 2 Prozent, während Lateinamerika stabil blieb und Asien einen Rückgang von 20 Prozent verzeichnete.

Die Produktgruppe iVario zeigte mit einem Umsatzplus von 10 Prozent eine besonders positive Entwicklung, während die iCombi-Gruppe das hohe Vorjahresniveau mit einem leichten Wachstum von 2 Prozent verteidigte. Die EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) betrug 72,1 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 24,4 Prozent entspricht. Diese Zahlen sind ein Ergebnis stabiler Beschaffungskosten und einer positiven Produktmix-Entwicklung.