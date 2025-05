Indus Holding AG senkt Prognosen: US-Zölle und China-Kontrollen belasten!

Die Indus Holding AG hat ihre Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund der Auswirkungen der US-Zollpolitik und der verschärften Exportkontrollen in China nach unten korrigiert. In einer Mitteilung vom 7. Mai 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (adjusted EBITA) nun zwischen 130 und 165 Millionen Euro erwartet wird, während zuvor ein Ziel von 150 bis 175 Millionen Euro angestrebt wurde. Auch die Umsatzprognose wurde angepasst: Der Vorstand rechnet nun mit einem Umsatz von 1,70 bis 1,85 Milliarden Euro, was einer Reduzierung gegenüber der vorherigen Schätzung von 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro entspricht.

Die Anpassungen sind insbesondere auf die disruptive US-Zollpolitik zurückzuführen, die zu einer allgemeinen Unsicherheit und reduzierten Erwartungen innerhalb der Indus-Beteiligungen führt. Zudem hat China im Februar 2025 die Exportkontrollen auf Wolfram und Wolframverbindungen ausgeweitet, was zu Versorgungsengpässen führen könnte. Diese Probleme könnten im zweiten Halbjahr 2025 zu einem Umsatzverlust von 20 bis 40 Millionen Euro führen. In Verbindung mit steigenden Kosten wird das operative Ergebnis voraussichtlich um 8 bis 15 Millionen Euro sinken. Das Unternehmen betont jedoch, dass es auch möglich sei, die Versorgung im Laufe des Jahres wieder zu stabilisieren.

Die bereinigte EBITA-Marge wird nun auf 7,5 bis 9 Prozent geschätzt, was ebenfalls unter der vorherigen Prognose von 8,5 bis 10 Prozent liegt. Diese negativen Nachrichten führten dazu, dass der Aktienkurs von Indus nachbörslich um mehr als vier Prozent fiel.

Die Indus Holding AG plant, ihren Quartalsbericht am 14. Mai 2025 zu veröffentlichen, in dem weitere Details zur Geschäftsentwicklung erwartet werden. Analysten und Investoren zeigen sich besorgt über die aktuellen Entwicklungen, insbesondere in Bezug auf die Unsicherheiten im internationalen Handel und die damit verbundenen Risiken für die Unternehmensperformance. Die Marktreaktionen deuten darauf hin, dass die Anleger auf positive Signale aus dem Quartalsbericht hoffen, um das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung der Indus Holding AG zu stärken.

Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 23,33EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.