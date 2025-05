Vossloh sichert sich 20-Millionen-Euro-Auftrag für Hochgeschwindigkeitsstrecke!

Die Vossloh Aktiengesellschaft hat einen bedeutenden Großauftrag für Schienenbefestigungssysteme in China erhalten, der einen Auftragswert von rund 20 Millionen Euro umfasst. Die chinesische Tochtergesellschaft, Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd., wird die Systeme für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen den Städten Yulin und Cenxi liefern. Diese Strecke ist ein wesentlicher Bestandteil des Hochgeschwindigkeitsnetzes in China und verbessert die Erreichbarkeit in der Region Guangxi sowie die Anbindung an die Metropolen Nanning und Shenzhen. Die Auslieferungen sind für das Jahr 2025 geplant.

Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender von Vossloh, betont, dass dieser Vertragsabschluss die technologische Kompetenz und die hohe Qualität der Produkte des Unternehmens unterstreicht. Vossloh ist seit fast 20 Jahren in China aktiv und hat sich als einer der führenden Anbieter von Schienenbefestigungssystemen etabliert. Das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz, das mit über 49.000 Kilometern das größte der Welt ist, soll bis 2035 auf über 70.000 Kilometer erweitert werden.