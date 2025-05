Schaeffler AG: Solider Start ins Jahr 2025 trotz Umsatzrückgang

Die Schaeffler AG hat am 7. Mai 2025 ihre Quartalszahlen für das erste Quartal veröffentlicht und zeigt einen soliden Start ins Jahr 2025. Der Umsatz belief sich auf 5,9 Milliarden Euro, was einem währungsbereinigten Rückgang von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten blieb mit 4,7 Prozent stabil. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs in den Regionen Europa, Americas und Greater China verzeichnete die Region Asien/Pazifik ein Umsatzwachstum von 5,7 Prozent.

Die Sparte E-Mobility konnte ihre Umsätze um 9,6 Prozent auf 1,174 Milliarden Euro steigern, was auf Produktneueinführungen in verschiedenen Regionen zurückzuführen ist. Der Auftragseingang in dieser Sparte betrug 3 Milliarden Euro. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Sparte Powertrain & Chassis einen Umsatzrückgang von 10,7 Prozent, was auf einen marktspezifischen Volumenrückgang in Europa zurückzuführen ist. Dennoch erzielte diese Sparte eine EBIT-Marge von 12,4 Prozent.