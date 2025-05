Ahold Delhaize: Umsatzwachstum trotz Herausforderungen – Was kommt jetzt?

Ahold Delhaize, der niederländische Supermarktbetreiber, sieht sich im ersten Quartal 2024 mit Herausforderungen konfrontiert, die durch den Zollkonflikt der USA und hohe Eierpreise bedingt sind. Trotz eines signifikanten Umsatzanstiegs musste das Unternehmen einen leichten Rückgang der um Sondereffekte bereinigten Gewinnmarge hinnehmen. Unternehmenschef Frans Muller bleibt jedoch optimistisch und hält an der Prognose fest, dass etwa vier Prozent des Umsatzes als bereinigter operativer Gewinn übrig bleiben sollen. Im ersten Quartal fiel diese Marge leicht auf 3,8 Prozent.

Der Gesamtumsatz von Ahold Delhaize belief sich auf 23,3 Milliarden Euro, was einem Anstieg von über sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Bereinigt um Währungseffekte betrug das Umsatzwachstum fünf Prozent. In den USA stieg der Erlös trotz der Schließung der Kette Stop & Shop um 1,8 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro. In Europa profitierte das Unternehmen von der Übernahme der rumänischen Handelskette Profi, was zu einem Umsatzplus von über zehn Prozent auf 9,3 Milliarden Euro führte.