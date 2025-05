Masterflex SE: Starkes Quartalswachstum und Zukunftsstrategien im Fokus!

Die Masterflex SE hat am 7. Mai 2025 ihre Finanzkennzahlen für das erste Quartal veröffentlicht und zeigt eine Rückkehr auf den Wachstumskurs. Der Konzernumsatz stieg um 5,1 % auf 27,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Dies markiert das höchste Quartalswachstum seit zwei Jahren, nachdem das Unternehmen in den letzten Jahren mit einem schwachen Industriegeschäft zu kämpfen hatte. Besonders die Zukunftsmärkte Luftfahrt und Medizintechnik trugen maßgeblich zum Umsatzwachstum bei, während auch der Auftragseingang im Bereich Infrastruktur anstieg.

Die operative EBIT-Marge blieb stabil bei 16,3 %, trotz steigender Personalkosten, die durch Effizienzsteigerungen in der Produktion kompensiert wurden. Das operative EBIT erhöhte sich um 5,4 % auf 4,5 Millionen Euro, was ebenfalls einen Rekordwert für das erste Quartal darstellt. Das Unternehmen plant, seine Produktionskapazitäten im Luftfahrtsegment durch den Bau eines neuen Werks in Marokko erheblich zu erweitern, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Ziel ist es, den Umsatz im Luftfahrtgeschäft bis 2030 zu verdoppeln.