UmweltBank AG: Starkes Wachstum im ersten Quartal 2025 – Analysten optimistisch!

Die UmweltBank AG hat im ersten Quartal 2025 ein starkes Wachstum auf allen Ertrags- und Ergebnisebenen erzielt, wie aus den am 30. April veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Der Nettzinsüberschuss stieg auf 13,66 Millionen Euro, verglichen mit 7,73 Millionen Euro im Vorjahr, was auf die gestiegenen Kundeneinlagen zurückzuführen ist. Besonders bemerkenswert war der Anstieg des Nettofinanzergebnisses auf 12,38 Millionen Euro, der die Erwartungen übertraf und durch Gewinnausschüttungen aus dem Verkauf von Immobilien einer Tochtergesellschaft unterstützt wurde. Die UmweltBank plant, ihr Beteiligungsgeschäft bis 2026 vollständig zu veräußern, was jedoch schwer planbar ist.

Das Ergebnis vor Steuern betrug 10,28 Millionen Euro, was bereits die Prognose für das gesamte Jahr 2025 übersteigt. Die Bank erwartet jedoch, dass die weiteren Quartale aufgrund fehlender zusätzlicher Gewinnausschüttungen und geplanter Risikovorsorgen zwischen 10 und 15 Millionen Euro ein leicht negatives Vorsteuerergebnis aufweisen werden. Im Privatkundengeschäft stieg die Kundenzahl um 4.500 und die Einlagen um 140 Millionen Euro auf insgesamt 3,6 Milliarden Euro. Die Bank strebt an, bis Ende 2025 4,3 Milliarden Euro und bis 2028 5,9 Milliarden Euro an Privatkundeneinlagen zu erreichen. Ein wichtiger Wachstumstreiber wird das geplante Girokonto sein, dessen Einführung für Mitte 2025 vorgesehen ist.

Im Firmenkundengeschäft bleibt die Nachfrage nach Krediten in den Bereichen erneuerbare Energien und Wohnimmobilien hoch, jedoch startete das Neukreditgeschäft verhalten mit 30 Millionen Euro. Die Bank rechnet für das Gesamtjahr mit einem stabilen Kreditbestand und einer Neuvergabe zwischen 250 und 350 Millionen Euro. Die Analysten von GBC AG und Montega AG haben beide eine Kaufempfehlung ausgesprochen, wobei GBC ein Kursziel von 10,40 Euro und Montega ein Kursziel von 8,00 Euro für die nächsten 12 Monate festgelegt hat.

Insgesamt zeigt die UmweltBank AG eine positive Entwicklung, insbesondere im Einlagengeschäft, während das Kreditneugeschäft aufgrund von Eigenkapitalrestriktionen auf einem niedrigen Niveau bleibt. Die Analysten sind optimistisch, dass die Einführung des Girokontos und die Behebung regulatorischer Mängel in der Zukunft zu einem signifikanten Wachstum führen könnten.

Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 5,075EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.