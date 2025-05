Bilfinger SE: Morgan Stanley senkt Stimmrechtsanteil auf 4,83 %!

Am 6. Mai 2025 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die europäische Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung informierte über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch Morgan Stanley, eine in Wilmington, Delaware, ansässige juristische Person, gemeldet wurden. Der Anlass für die Mitteilung war der Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte.

Am 30. April 2025 überschritt Morgan Stanley die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Bilfinger SE. In der aktuellen Mitteilung wird ein neuer Gesamtstimmrechtsanteil von 4,83 % angegeben, bestehend aus 2,88 % direkten Stimmrechten und 1,95 % aus Instrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Gesamtanteil von 4,96 % auswies, ist ein Rückgang zu verzeichnen.