Amazon in Deutschland: 40.000 Jobs, neue Logistikzentren und Herausforderungen!

Amazon hat in Deutschland seine Präsenz erheblich ausgebaut und zum Jahreswechsel über 40.000 feste Arbeitsplätze geschaffen, was einem Anstieg von mehr als 4.000 Stellen im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahl hat sich seit Ende 2019, vor der Corona-Pandemie, sogar verdoppelt. Der US-Handelskonzern betreibt in Deutschland mehr als 100 Standorte, darunter 23 Logistik-, 9 Sortier- und 60 Verteilzentren sowie Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Städten wie Aachen und Dresden.

Um das Wachstum weiter voranzutreiben, plant Amazon signifikante Investitionen in bestehende und neue Logistikzentren. Ein Beispiel ist der Umbau des Logistikzentrums in Werne, wo bis zu 800 neue Arbeitsplätze entstehen sollen. Zudem sollen in Könnern (Sachsen-Anhalt) und Rohr (Bayern) jeweils über 1.000 neue Stellen innerhalb des ersten Betriebsjahres geschaffen werden. Amazon setzt auch auf technologische Innovationen, um die Effizienz zu steigern. Dazu gehören der Einsatz von Robotern zur Warenlagerung und ein neues Sortiersystem, das Pakete schneller und präziser bearbeitet.