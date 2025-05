AUTO1 Group: Rekordzahlen im Q1 2025 – Umsatz und Absatz stark gestiegen!

Die AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, hat am 7. Mai 2025 ihre Finanzzahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht und dabei Rekordergebnisse erzielt. Der Absatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24,6 % auf 204.046 verkaufte Fahrzeuge. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg im Merchant-Segment, wo 182.062 Fahrzeuge verkauft wurden (+24,2 %), sowie im Retail-Segment Autohero, das 21.984 Fahrzeuge (+28,3 %) absetzte.

Der Umsatz der Gruppe erreichte 1,9 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 33,6 % im Jahresvergleich entspricht. Der Bruttogewinn betrug 236,4 Millionen Euro, was einen Anstieg von 45,1 % darstellt. Das bereinigte EBITDA erreichte mit 58,1 Millionen Euro den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte und stieg um 241,9 % im Vergleich zum Vorjahr.