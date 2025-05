DBAG: Aktienrückkauf, Dividende und starke Liquidität – Alle Infos!

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat am 5. Mai 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Rückkauf von Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 28. April bis 2. Mai 2025 erwarb die DBAG insgesamt 18.400 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 25,30 Euro pro Aktie. Dies ist Teil eines umfassenderen Rückkaufprogramms, das seit dem 3. März 2025 läuft und insgesamt 184.250 Aktien umfasst. Der Erwerb erfolgt über die Börse durch ein beauftragtes Kreditinstitut.

Zusätzlich hat die DBAG am 8. Mai 2025 ihre Quartalsmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Der Nettoinventarwert (NAV) je Aktie betrug zum 31. März 2025 36,40 Euro, was einem Anstieg von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITA der Fondsberatung lag bei 3,8 Millionen Euro, während das Konzernergebnis mit 9,2 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 30,5 Millionen Euro lag, was auf mehrere Exits im Vorjahr zurückzuführen ist.