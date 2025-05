Stabile Bundesanleihen: Positive Konjunktursignale und Fed-Entscheid im Fokus

Trotz besser als erwarteter US-Konjunkturdaten, die die Stimmung im Dienstleistungssektor anheizten, blieben die deutschen Anleihen stabil. Analysten der Helaba betonen, dass die US-Notenbank (Fed) in ihrer abwartenden Haltung bezüglich weiterer Zinssenkungen bestätigt wird, was die Zinserwartungen dämpfen könnte. Die Fed hatte zuletzt die Leitzinsen unverändert gelassen, trotz des Drucks von Präsident Trump.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich in der vergangenen Woche weitgehend stabil gezeigt, mit leichten Schwankungen. Am Montag stieg der Euro-Bund-Future um 0,02 Prozent auf 131,07 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,52 Prozent sank. Diese Stabilität wird teilweise durch die jüngsten Entwicklungen in der US-Zollpolitik beeinflusst, die zu einer leichten Aufhellung der Konjunkturaussichten in Europa geführt haben. Der Konjunkturindikator des Analyseinstituts Sentix hat sich im Mai verbessert, was auf eine positive Reaktion der Anleger auf die besonnene Haltung der EU-Kommission hinweist.

Am Mittwoch zeigten die Kurse deutscher Bundesanleihen erneut keine klare Richtung. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 130,86 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Anleihen bei 2,54 Prozent lag. Der bevorstehende Zinsentscheid der Fed sorgte für Unsicherheit, da Analysten davon ausgehen, dass die Fed ihre Zinspolitik nicht anpassen wird. Die Unsicherheiten durch die US-Zollpolitik könnten die Konsumausgaben und Investitionen der Unternehmen belasten, was auf eine mögliche konjunkturelle Delle hindeutet, jedoch keine Anzeichen für eine bevorstehende Rezession zeigt.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen erholten sich am Montag leicht von den Verlusten der Vorwoche, was auf eine sich abzeichnende Offenheit Chinas für Gespräche im Zollkonflikt zurückzuführen ist. Analysten berichten von einer Aufweichung der chinesischen Haltung, was die Nachfrage nach als sicher geltenden Staatsanleihen stützte.

Zusätzlich belastete der gescheiterte erste Wahlgang von CDU-Chef Friedrich Merz bei der Kanzlerwahl die Kurse nicht signifikant. Analysten sehen die Glaubwürdigkeit von Merz in Frage gestellt, was langfristige Auswirkungen auf die politische Stabilität und damit auch auf die wirtschaftliche Entwicklung haben könnte. In der kommenden Woche stehen wichtige Stimmungsindikatoren im Fokus, die weitere Hinweise auf die wirtschaftliche Lage geben könnten.

