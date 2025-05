Umsatzrückgang bei NORMA Group: Herausforderungen in der Automobilindustrie

Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) fiel auf 10,3 Millionen Euro, was einem Rückgang von 59,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge sank auf 3,6 Prozent. Zu den Hauptursachen für die sinkende Profitabilität zählen der Umsatzrückgang, eine geringere Kostenflexibilität sowie erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen IT-Systems in einem großen Werk. Im Gegensatz dazu verbesserte sich der operative Netto-Cashflow auf 3,1 Millionen Euro, nachdem er im Vorjahresquartal negativ war.

Die NORMA Group SE hat im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 284,2 Millionen Euro erzielt, was einem Rückgang von 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Dieser Rückgang ist auf ein herausforderndes Marktumfeld zurückzuführen, das durch eine gedämpfte Nachfrage, insbesondere in der Automobilindustrie, geprägt ist. Währungseffekte hatten jedoch einen positiven Einfluss auf die Umsatzentwicklung, die sich um 1,3 Prozent erhöhten.

In der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) sank der Umsatz um 12,2 Prozent auf 119,9 Millionen Euro. Der Geschäftsbereich Mobility & New Energy litt unter der schwachen Nachfrage aus der Automobilindustrie. Die Umstrukturierung der Kunden in der Geschäftseinheit Industry Applications führte zu einem nominellen Umsatzwachstum, während der organische Umsatz aufgrund der allgemeinen Konjunkturschwäche zurückging. In der Region Amerika fiel der Umsatz um 3,5 Prozent auf 130,6 Millionen Euro, wobei Währungseffekte positiv wirkten. Die Region Asien-Pazifik verzeichnete einen Umsatzrückgang von 8,0 Prozent auf 33,7 Millionen Euro.

Trotz der Herausforderungen bleibt der Vorstandsvorsitzende Mark Wilhelms optimistisch und erwartet eine schrittweise Verbesserung des Marktumfelds im zweiten Halbjahr 2025. Die NORMA Group verfolgt weiterhin ihre Strategie, sich als fokussierter Industriezulieferer zu positionieren. Ein Maßnahmenpaket zur Förderung des Wachstums in der Geschäftseinheit Industry Applications sowie zur Optimierung der Kosten und Kapazitäten wird entwickelt. Die Transformation soll bis Ende 2028 abgeschlossen sein.

Die Hauptversammlung der NORMA Group findet am 13. Mai 2025 in Frankfurt am Main statt, wo unter anderem die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder auf der Tagesordnung steht.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 10,93EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.