Mustang Energy übernimmt Nucleus: Strategische Expansion im Uranmarkt!

Mustang Energy Corp. hat am 5. Mai 2025 eine Aktientauschvereinbarung mit Nucleus Uranium Ltd. und dessen alleinigen Aktionär, Golden Mile Resources Corp., abgeschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Mustang alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Nucleus erwerben. Nucleus ist der wirtschaftliche Eigentümer des Nucleus Saskatchewan Projekts, das sich über etwa 18.571 Hektar im Athabasca-Becken erstreckt. Als Gegenleistung für die Übernahme wird Mustang insgesamt 9.000.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,26 USD pro Aktie an den Aktionär ausgeben. Nach Abschluss der Transaktion wird Nucleus eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mustang.

Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt marktüblicher Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (CSE) und dem Fehlen wesentlicher negativer Veränderungen in den Geschäften von Nucleus. Die Parteien streben an, die Übernahme bis zum 26. Mai 2025 abzuschließen.