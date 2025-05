NSO verurteilt: 168 Millionen Dollar Strafe für Pegasus-Überwachung!

In einem bedeutenden Rechtsfall wurde die israelische Firma NSO, bekannt für ihre Überwachungssoftware Pegasus, von einem kalifornischen Geschworenengericht verurteilt, fast 168 Millionen Dollar an Meta, dem Mutterkonzern von Facebook, zu zahlen. Die Entscheidung folgt auf eine Klage von Meta, die 2019 eingereicht wurde, nachdem NSO eine Sicherheitslücke in WhatsApp ausgenutzt hatte, um die Software auf Smartphones einzuschleusen. Pegasus ermöglichte es, unbemerkt auf Mikrofone, Kameras, E-Mails und Standortdaten der Nutzer zuzugreifen. Die Software wurde insbesondere gegen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten eingesetzt, was die rechtlichen und ethischen Bedenken um NSOs Praktiken verstärkte. Das Gericht hatte bereits im Dezember festgestellt, dass NSOs Vorgehen gegen geltendes Recht verstieß. Im aktuellen Verfahren wurde die Höhe der Strafe festgelegt, wobei NSO argumentierte, dass ihre Technologie zur Unterstützung von Ermittlungsbehörden diene. Die US-Regierung hatte NSO bereits 2021 auf eine schwarze Liste gesetzt, was die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens erheblich einschränkte.

Parallel zu diesem Rechtsstreit sieht sich Meta auch mit Kritik an seinem geplanten KI-Training konfrontiert. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (VZ NRW) hat Meta abgemahnt, da das Unternehmen plant, seine KI-Software Meta AI mit Nutzerdaten von Instagram und Facebook zu trainieren. Die VZ NRW argumentiert, dass dieses Vorgehen gegen europäisches Datenschutzrecht verstößt. Meta hingegen betont, dass das Training mit öffentlich zugänglichen Beiträgen von erwachsenen Nutzern branchenüblich sei und für die Verbesserung ihrer KI-Produkte entscheidend ist. Die Verbraucherzentrale plant, eine einstweilige Verfügung gegen das KI-Training zu beantragen, da sie Bedenken hat, dass auch sensible Daten ohne ausreichende Zustimmung der Nutzer verwendet werden könnten.

Meta sieht die rechtlichen Schritte als Bedrohung für die Innovationskraft im Bereich KI in Deutschland und argumentiert, dass eine Unterlassungsverfügung negative Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen haben könnte, die auf lokale KI-Technologien angewiesen sind. Die VZ NRW hat zudem darauf hingewiesen, dass Verbraucher bis zum 27. Mai der Verwendung ihrer Daten für KI-Trainingszwecke widersprechen können. Die Situation verdeutlicht die Spannungen zwischen Datenschutz, technologischen Innovationen und den rechtlichen Rahmenbedingungen, die Unternehmen wie Meta einhalten müssen.

