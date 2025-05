Immobilienpreise in Deutschland steigen: Erholung des Marktes 2025!

Der Immobilienmarkt in Deutschland zeigt Anzeichen einer Erholung, nachdem die Preise für Wohnimmobilien im ersten Quartal 2025 einen signifikanten Anstieg verzeichneten. Laut dem Immobilienindex Greix, der auf Daten von Gutachterausschüssen basiert und vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW) veröffentlicht wird, stiegen die Preise für Eigentumswohnungen um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Einfamilienhäuser verteuerten sich um 4,7 Prozent, während Mehrfamilienhäuser sogar um 8,7 Prozent zulegten. Dies markiert das größte Preiswachstum seit Mitte 2022, als die Immobilienpreise nach einem jahrelangen Boom zu fallen begannen.

Die Stabilisierung der Preise wird durch eine erhöhte Nachfrage nach Immobilien in städtischen Zentren wie Köln, Berlin und Stuttgart unterstützt. Hier stiegen die Preise für Eigentumswohnungen im Vergleich zum Vorquartal um 3,4 Prozent in Köln, 2,1 Prozent in Stuttgart und 1,7 Prozent in Berlin. Auch in anderen Städten wie Karlsruhe und Duisburg gab es signifikante Preisanstiege. Im Gegensatz dazu gab es in Dresden einen leichten Rückgang.