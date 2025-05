Oerlikon verkauft Barmag für 713 Millionen CHF: Ein strategischer Schritt!

OC Oerlikon hat am 6. Mai 2025 bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Barmag-Geschäft, das auf Textilmaschinen für Kunstfasern spezialisiert ist, an Rieter verkauft. Der sofort fällige Kaufpreis beträgt CHF 713 Millionen, was einen Unternehmenswert (EV) von CHF 850 Millionen darstellt, der auf bis zu CHF 950 Millionen steigen kann, wenn Earn-out-Klauseln erfüllt werden. Diese Transaktion wird als wichtiger Schritt in Oerlikons Pureplay-Strategie betrachtet, die darauf abzielt, sich auf Kernkompetenzen in den Bereichen Oberflächentechnologien und moderne Materialien zu konzentrieren.

Die Mittel aus dem Verkauf sollen zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von CHF 475 Millionen, für allgemeine Unternehmenszwecke sowie für mögliche Ausschüttungen an die Aktionäre verwendet werden. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt üblicher behördlicher Genehmigungen und wird für das vierte Quartal 2025 erwartet.