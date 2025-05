flatexDEGIRO AG: Erfolgreicher Aktienrückkauf von 50 Millionen Euro!

Das Aktienrückkaufprogramm ist Teil der Strategie von flatexDEGIRO, den Aktionären einen Teil des Unternehmenserfolgs zurückzugeben. Neben dem Rückkauf wurde im Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 4,4 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Gesamtsumme aus Dividende und Aktienrückkauf beläuft sich somit auf 54,4 Millionen Euro, was etwa 76 Prozent des Jahresüberschusses von 71,9 Millionen Euro für 2023 entspricht. Dr. Benon Janos, CFO der flatexDEGIRO AG, äußerte sich positiv über den Abschluss des Programms und betonte die Wichtigkeit, die Aktionäre am Erfolg des Unternehmens teilhaben zu lassen, während gleichzeitig eine solide Kapitalbasis erhalten bleibt.

Die flatexDEGIRO AG hat am 2. Mai 2025 erfolgreich ihr Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 50 Millionen Euro abgeschlossen. Dieses Programm, das am 1. Oktober 2024 begann, umfasste den Rückkauf von insgesamt 3.136.243 eigenen Aktien, was etwa 2,8 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei rund 15,94 Euro pro Aktie.

Die flatexDEGIRO AG positioniert sich als führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa und bedient über 3 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund 70 Milliarden Euro und führt jährlich mehr als 60 Millionen Wertpapiertransaktionen durch. Über die Brokerage-Plattformen DEGIRO, flatex und ViTrade bietet flatexDEGIRO Zugang zu rund 50 Börsen weltweit, einschließlich Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Kunden sind in der Regel aktive Trader, die ohne Anlageberatung handeln.

Die flatexDEGIRO Bank AG, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz, führt das Brokerage und das damit verbundene Bankgeschäft durch. Das Unternehmen nutzt proprietäre Technologie, um hohe Verfügbarkeit und Standards in der Plattform- und Servicequalität zu gewährleisten.

Mit einem klaren Wachstumsplan strebt flatexDEGIRO an, das Konzernergebnis in den nächsten drei Jahren um etwa 80 Prozent zu steigern, um den Shareholder Value weiter zu erhöhen. Das Unternehmen sieht sich in einer starken Position, um von den aktuellen Marktbedingungen, wie der Bankenkonsolidierung und der Digitalisierung, zu profitieren.

Für detaillierte Informationen zum Aktienrückkaufprogramm und weiteren Unternehmensnachrichten steht die Investor Relations Website von flatexDEGIRO zur Verfügung.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 24,23EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.