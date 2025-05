CENTROTEC SE verlängert Aktienrückkaufprogramm auf 14 Millionen Euro! Die CENTROTEC SE, ein Unternehmen mit Sitz in Brilon, hat am 5. Mai 2025 eine Bekanntmachung über den Erwerb eigener Aktien veröffentlicht. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 26. März 2025 beschlossen, das bestehende Aktienrückkaufprogramm …