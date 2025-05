Softing AG: Wichtige Finanzberichte und Hauptversammlung 2025 angekündigt!

Die Softing AG hat in einer aktuellen Mitteilung die bevorstehenden Veröffentlichungen ihrer Finanzberichte sowie die Einberufung zur Hauptversammlung bekannt gegeben. Die Quartals- und Zwischenmitteilungen für das erste Halbjahr 2025 werden am 15. Mai 2025 veröffentlicht, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Die Berichte sind auf der Unternehmenswebsite zugänglich.

Zusätzlich wurde die ordentliche Hauptversammlung für den 18. Juni 2025 in Haar einberufen. Die Tagesordnung umfasst mehrere wichtige Punkte, darunter die Vorlage des Jahresabschlusses für 2024, die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025. Besonders hervorzuheben ist der Vorschlag, die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 auszusetzen, um die Liquidität des Unternehmens in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld zu sichern. Der Bilanzgewinn von 2.988.869,01 Euro soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.