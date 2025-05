Stimmrechtsrevolution: CompuGroup Medical mit 73,75 % – Was steckt dahinter? Am 7. Mai 2025 veröffentlichte die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den …