Schweizer Electronic AG: Umsatz stabil, aber Eigenproduktion unter Druck!

Die Schweizer Electronic AG hat am 7. Mai 2025 ihren Quartalsbericht für das erste Quartal 2025 veröffentlicht, der eine stabile Umsatzentwicklung, jedoch auch signifikante Herausforderungen in der Eigenproduktion aufzeigt. Der Konzernumsatz belief sich auf 39,4 Millionen Euro, was einem leichten Anstieg von 0,5 % im Vergleich zum Vorjahr und einem Plus von 14,9 % gegenüber dem vorherigen Quartal entspricht. Der Umsatz aus dem asiatischen Partnernetzwerk stieg um beeindruckende 71,7 % im Jahresvergleich, während die Eigenproduktion um 43 % auf 13,9 Millionen Euro zurückging. Dies führte dazu, dass der Anteil der Handelsumsätze auf 64,8 % anstieg.

Trotz des stabilen Umsatzniveaus rutschte das EBITDA in den negativen Bereich und betrug -1,5 Millionen Euro, was auf einen hohen Preisdruck und ungünstige Produktmix-Effekte zurückzuführen ist. Die Bruttomarge fiel auf 3,5 %, was im Vergleich zum Vorjahr (13,2 %) und dem Vorquartal (6,7 %) einen deutlichen Rückgang darstellt. Der Rückgang der Eigenproduktion und die noch nicht umgesetzten Preisreduktionen bei Handelspartnern belasteten das Ergebnis erheblich. Die Eigenkapitalquote sank auf 16,5 % aufgrund eines negativen Konzernergebnisses von -3,8 Millionen Euro.