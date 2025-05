Green Bridge Metals: Neue Entdeckungen im Titan- und Kupferbergbau in Minnesota!

Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S) hat am 7. Mai 2025 die ersten Ergebnisse seiner geophysikalischen VTEM-Untersuchung des Titac-Grundstücks veröffentlicht, das Teil des South Contact Zone-Projekts in Minnesota ist. Die Untersuchung zeigt, dass die oxidischen ultramafischen Intrusionen, die die Titanressource von 46,6 Millionen Tonnen mit 15 % TiO2 bei Titac South und die Titan- und Kupfermineralisierung bei Titac North beherbergen, durch magnetische Hochpunkte klar definiert sind. Darüber hinaus wurden fünf neue magnetische Anomalien identifiziert, die als potenzielle Bohrziele für Titan-Vanadium- und Kupfermineralisierungen gelten.

David Suda, CEO von Green Bridge, äußerte sich optimistisch über die Ergebnisse und betonte die positiven Entwicklungen im Bergbausektor der USA, insbesondere in Minnesota. Die benachbarte NorthMet-Projekt wurde in die Liste der FAST-41-Transparenzprojekte aufgenommen, was einen beschleunigten Genehmigungsprozess für Bergbauprojekte in der Region verspricht. Green Bridge hat bereits Genehmigungen für Bohrungen in den Gebieten Titac South und Titac North erhalten, mit dem Ziel, die Titanressource bei Titac South zu erweitern und eine erste Ressource für Titac North zu etablieren.