Erster ELTIF für Solarenergie in Subsahara-Afrika: Investieren ohne Mindestbetrag!

Die Invest in Visions GmbH hat den ersten in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen ELTIF (European Long-Term Investment Fund) für Infrastruktur in Subsahara-Afrika aufgelegt. Der Fonds mit dem Namen „IIV Solar Electrification Debt ELTIF“ zielt darauf ab, Investitionen in saubere Energie und Elektrifizierung zu fördern und bietet Privatanlegern die Möglichkeit, ohne Mindestanlagesumme in Private Markets zu investieren. Der Fonds, der in Zusammenarbeit mit HANSAINVEST in Luxemburg entwickelt wurde, hat eine unbegrenzte Laufzeit und strebt eine Zielrendite von sieben bis acht Prozent in US-Dollar an.

Der Fonds konzentriert sich auf die Vergabe von Darlehen an Unternehmen und Projekte, die dezentrale Photovoltaikanlagen vertreiben und betreiben. Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions, betont, dass der Fonds als Brücke zwischen dem großen Potenzial für Solarenergie in Subsahara-Afrika und der unzureichenden Stromversorgung fungiert. Die ersten Investitionen sind auf Kenia, Botswana, Ghana, die Elfenbeinküste und Ruanda ausgerichtet, basierend auf einer Analyse des Marktpotenzials und der länderspezifischen Risiken.