Accelleron investiert 80 Millionen USD in Italiens Zukunft der Schifffahrt! Accelleron Industries AG, ein führendes Unternehmen im Bereich der Kraftstoffeinspritzung und Turboladertechnologie, hat am 5. Mai 2025 bedeutende Investitionen in Italien angekündigt. Die Tochtergesellschaft OMT (Officine Meccaniche Torino SpA) …