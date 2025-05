AEVIS VICTORIA SA: Umsatzsprung und strategische Partnerschaft mit Mayo Clinic!

**Zusammenfassung: AEVIS VICTORIA SA verzeichnet Umsatzsteigerung und strategische Partnerschaft**

AEVIS VICTORIA SA, die Muttergesellschaft des Swiss Medical Network, hat im ersten Quartal 2025 eine bemerkenswerte Umsatzsteigerung von 21,4 % auf CHF 258,6 Millionen erzielt. Diese positive Entwicklung ist maßgeblich auf die erfolgreichen Integrationen des Spitals Zofingen und des CentroMedico zurückzuführen. Auf vergleichbarer Basis, ohne die neuen Integrationen, betrug das Wachstum 3,2 %, was die Stabilität des Kerngeschäfts unterstreicht.

Innerhalb der Gruppe sticht die Privatklinik Bethanien in Zürich hervor, die nach der Fusion mit der Klinik Pyramide im Oktober 2024 ein Wachstum von 30,2 % verzeichnete. Auch die Clinica Sant'Anna in Lugano konnte mit 20,4 % zulegen, während die Clinique de Genolier ein Wachstum von 8,4 % aufwies. CEO Dino Cauzza betont, dass die robuste Geschäftstätigkeit der Einrichtungen sowie der Ausbau des ambulanten Netzwerks zur Schaffung einer kontinuierlichen Versorgung beiträgt, was sowohl den Patienten als auch dem Gesundheitssystem zugutekommt.