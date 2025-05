Knorr-Bremse: Starkes Q1 2025 mit 12,5% Auftragseingangswachstum!

Die Knorr-Bremse Aktiengesellschaft, ein führender Anbieter von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, hat am 8. Mai 2025 die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete einen robusten Start ins Geschäftsjahr, insbesondere in der Rail-Division. Der Auftragseingang stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 % auf 2,4 Milliarden Euro, während der Auftragsbestand auf 7,4 Milliarden Euro anwuchs. Der Umsatz blieb mit rund 2 Milliarden Euro nahezu stabil, und das operative EBIT betrug 236 Millionen Euro, was dem Vorjahresniveau entspricht. Die operative EBIT-Marge blieb mit 12,1 % konstant.

Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender von Knorr-Bremse, betonte die hervorragende Leistung der Rail-Division und die Widerstandsfähigkeit der Truck-Division trotz herausfordernder Marktbedingungen. Das Unternehmen verfolgt weiterhin sein Strategieprogramm BOOST und befindet sich im Verkaufsprozess für zwei weitere Einheiten. Zudem zeigen sich positive Effekte aus der Integration des neu erworbenen amerikanischen Signaltechnikgeschäfts KB Signaling.