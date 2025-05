Heidelberg Materials überrascht mit Rekordgewinnen – Ausblick bleibt optimistisch!

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent auf 4,7 Milliarden Euro, was hauptsächlich auf Preissteigerungen zurückzuführen ist. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um drei Millionen Euro auf 235 Millionen Euro, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Heidelberg Materials bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 und strebt ein operatives Ergebnis zwischen 3,25 und 3,55 Milliarden Euro an.

Das Unternehmen setzt auf Produktivitätssteigerung und Effizienz. Die im November 2024 gestartete Initiative "Transformation Accelerator" hat bereits zu Einsparungen geführt. Ein Fokus liegt auf der Optimierung des Produktionsnetzwerks und der technischen Effizienz. Heidelberg Materials plant, bis Ende 2026 jährliche Einsparungen von 500 Millionen Euro zu realisieren.

Im Rahmen der Portfolio-Optimierung hat Heidelberg Materials kürzlich seine Mehrheitsbeteiligung an der Cimenterie de Lukala in der Demokratischen Republik Kongo verkauft und die Übernahme von Giant Cement Holding Inc. in den USA abgeschlossen. Zudem wurde ein Kaufvertrag für das Transportbetongeschäft des australischen Unternehmens Midway Concrete unterzeichnet.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Dekarbonisierung. Heidelberg Materials hat die weltweit größte Anlage für kalzinierten Ton in Ghana in Betrieb genommen, die den CO2-intensiven Klinker im Zement weitgehend ersetzen kann. Das Unternehmen hat auch seine CO2-Reduktionsziele bis 2050 validiert und ist in den Dow Jones Sustainability Index Europe aufgenommen worden.

Für die Aktionäre plant Heidelberg Materials eine Dividendensteigerung um 10 % auf 3,30 Euro je Aktie und hat ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro gestartet. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bleibt optimistisch, mit einer stabilen Nachfrage im Bausektor und einer leichten Reduktion der spezifischen Netto-CO2-Emissionen.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 181,8EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.