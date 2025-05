DAX konsolidiert auf hohem Niveau – Hoffnung auf den ersten Handels-Deal

Jerome Powell hat es gestern vermieden, die Zinssenkungserwartungen zu dämpfen, und stellte zugleich klar, dass künftige geldpolitische Schritte wesentlich von den realwirtschaftlichen Entwicklungen abhängen – Entwicklungen, die maßgeblich von Trumps Handelspolitik mitbestimmt werden. Der Fed-Chef hat dem Weißen Haus symbolisch den Ball zurückgespielt und noch einmal betont, dass jede Eskalation in den Handelsstreitigkeiten direkt in höhere Inflationserwartungen und damit höhere Zinsen umschlagen könnte. Ein geschickt diplomatisch verpacktes Statement: Powell distanziert die Notenbank von politischen Vorgaben, macht aber klar, wie eng Geld- und Handelspolitik miteinander verflochten sind.

Die schnelle Ankündigung eines Handelsdeals mit Großbritannien – innerhalb nur weniger Wochen – dient wohl vor allem als politisches Entlastungsventil für Präsident Trump. Im Vergleich zu dem drei Jahre lang verhandelten Indien-Abkommen Großbritanniens, das erst in einem Jahr in Kraft tritt, sind die Erwartungen an Trumps London-Deal hoch. Ein halbfertiges Abkommen schafft mehr Unsicherheit als keines. Es ist also wichtig, bei politisch getriebenen Schnellschüssen genau hinzuschauen. Denn hinter dem kurzfristigen Stimulus für die Börsen können sich langfristige Risiken verbergen, wenn es dem heute angekündigten Trade-Deal an Substanz mangelt.

Es gilt also, wachsam zu bleiben. Die Euphorie der ersten Reaktion darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es am Nachmittag auf die Details des Deals ankommt. Ob diese bereits geliefert werden, ist äußerst fraglich. Selbst die britische Seite betonte noch vor wenigen Tagen, dass es noch zu früh sei, um über Fortschritte zu sprechen.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.