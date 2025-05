ARM dran: Chip-Aktie bricht nach Zahlen ein!

Während viele Halbleiter-Aktien am Donnerstag Gewinne verzeichnen, nachdem sich eine Kehrtwende der Trump-Regierung in puncto Exportbeschränkungen für Halbleiterprodukte abzeichnet, schauen die Anlegerinnen und Anleger von Chip-Designer ARM in die Röhre.

Das Unternehmen hat mit seinen am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen nicht überzeugen können, vor allem der Ausblick auf die kommenden drei Monate fiel enttäuschend aus. Dazu kommt die hohe Bewertung der Anteile, die Investoren nach den Zahlen zum Verkauf zwingt.