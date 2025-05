Hochtief vor Bilanzveröffentlichung

Nur für einige Tage gelang es der Hochtief-Aktie, ihre Vorgängerhochs aus März 2017 von 174,00 Euro im März dieses Jahres zu übertreffen, bei 184,60 Euro drehte der Wert zur Unterseite ab und begab sich in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts um 127,20 Euro talwärts. Zwar folgte darauf eine einmonatige Erholungsbewegung, wurde indes zu Beginn dieser Woche jedoch bei 174,10 Euro erneut abgewürgt. Dadurch ist nun ein Korrektivmuster in der klassischen 123-Form entstanden. Demnach sollte es auf Sicht der nächsten Wochen und Monate zurück in den Unterstützungsbereich um 111,60 Euro talwärts gehen, sodass eine harmonische Konsolidierung entsteht. Gelingt es entgegen den Erwartungen das aktuelle Wochenhoch bei 174,10 Euro dynamisch zu überwinden, könnte ein zeitnaher Test der Jahreshochs bei 184,60 Euro einsetzen. Die zur Schwäche neigenden Aktienmärkte geben ein solches Szenario derzeit aber nicht her. Achtung, mit erhöhter Volatilität sollte um den Tag der Bilanzveröffentlichung am 12. Mai gerechnet werden!

Trading-Strategie: