DAX erneut mit rotem Vorzeichen

US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer werden dieses Wochenende in Genf in der Schweiz den chinesischen Vizeministerpräsidenten He Lifeng treffen. Dieses Treffen dürfte jedoch vielmehr dazu dienen, das Eis zu brechen, als konkrete Ergebnisse hervorzubringen. Eine erste Annäherung ist damit aber geschafft und könnte die Unsicherheiten im Markt etwas reduzieren. Für Verunsicherung sorgt allerdings ein neu aufflammender Konflikt zwischen Pakistan und Indien. Der Streit zwischen den beiden Atommächten ist nun in einer kinetischen Auseinandersetzung eskaliert. Dies fügt den geopolitischen Spannungen eine weitere Ebene hinzu.

Unterdessen nehmen Investoren an der Frankfurter Börse Gewinne mit und schickten den DAX am Dienstag kurzzeitig unter die Marke von rund 23.000 Punkten. Da noch eine Kurslücke aus Ende April zwischen 22.607 und 22.764 Punkten sperrangelweit offen steht, könnte diese im Zuge einer gesunden Konsolidierung geschlossen werden, in der Folge müssten Investoren jedoch mit Rücksetzer zurück auf 22.320 Zähler rechnen. Tiefer als der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 22.022 Punkten dürfte es nach einer aktuellen Einschätzung jedoch nicht gehen. Im Anschluss könnte ein erneuter Gipfelsturm initiiert werden. Gelingt es dagegen noch in dieser Woche einen nachhaltigen Ausbruch über 23.500 Punkte zu vollziehen, würde ein neuerliches Ziel für den DAX bei 24.566 Punkten hinzukommen und sich für ein unmittelbares Long-Engagement anbieten. Kurzzeitig wird allerdings die Abwärtsvariante mit einer beschriebenen Konsolidierung favorisiert. Übrigens, die US-Notenbank Fed hat die bestehenden Lizenzen nicht angetastet und auf dem Niveau zwischen 4,25 und 4,50 Prozent belassen.